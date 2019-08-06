تعليق قوي من رانيا هاشم على حادث انفجار معهد الأورام.. فيديو

علقت الإعلامية رانيا هاشم على حادث انفجار معهد الأورام، قائلة:" حادث بشع بكل المقاييس".





وأضافت الإعلامية رانيا هاشم في برنامجها " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" الأبشع هو التعليقات والاتهامات التي بدأت بعد وقع الحادث"، واستنكرت رغبة البعض في التصوير الحي للحادث ورؤية الجرحى والمصابين والجثامين.





وتابعت الإعلامية رانيا هاشم مستنكرة:" ليه مش بنتعلم ونشوف الدول في الخارج بتتعامل إزاي مع الحوادث".



