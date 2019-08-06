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تعليق قوي من رانيا هاشم على حادث انفجار معهد الأورام.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:35 ص
هاني حسين
علقت الإعلامية رانيا هاشم على حادث انفجار معهد الأورام، قائلة:" حادث بشع بكل المقاييس".

وأضافت الإعلامية رانيا هاشم في برنامجها " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" الأبشع هو التعليقات والاتهامات التي بدأت بعد وقع الحادث"، واستنكرت رغبة البعض في التصوير الحي للحادث ورؤية الجرحى والمصابين والجثامين.

وتابعت الإعلامية رانيا هاشم مستنكرة:" ليه مش بنتعلم ونشوف الدول في الخارج بتتعامل إزاي مع الحوادث".

وأكملت الاعلامية رانيا هاشم:" العمليات الإرهابية تؤذي الإقتصاد والسياحة، وهل المهم التصوير أو التحقيق والوصول للحقيقة والتعرف على أهداف الحادث".

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