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محافظات

محافظ الدقهلية: 9907 مشروعات بتكلفة 293 مليون جنيه خلال 9 أشهر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:27 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية منح 293 مليون جنيه مولت 9907 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد أنها حققت حوالي 19 ألف و580 فرصة عمل خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2018 وحتى 30 يونيو 2019 .

وأضاف محافظ الدقهلية أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات  في نطاق المحافظة، وبلغ إجمالي التمويل كقروض 293 مليون جنيه حيث مـولـت قرابة 884 مشـروع صغيـر بقيمة 149 مليون جنيه وفرت 2847 فرصة عمل ، و 9023 مشروع متنـاهـي الصـغـر بقيمة 144 مليون جنيه وفرت 16 ألف و 733 فرصة عمل . 

وأشار إلى شاروبيم أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة .

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