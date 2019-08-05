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بيخرجوني عن شعوري.. تعليق ناري من رانيا يوسف على قيادة السيارات في مصر.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:20 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
محمد القاضي
قالت الفنانة رانيا يوسف، إن أول مرة قامت فيها بقيادة السيارة كان عمرها 16 عامًا.

وأضافت رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، أن أول سيارة خاصة بها كان نوعها فولكس "الخنفسة"، معقبة «كان وشها حلو عليا وأنا بحبها ولسة عندي لحد دلوقتي».

وتابعت رانيا يوسف «بحب السواقة خاصة في السفر الطويل، بحس إنه نوع من الهدوء، وبسمع مزيكا بحبها ومفيش حد بيضايقني وبيوترني».

وأوضحت رانيا يوسف «فيه مطربيين معينين بسمع لهم وأنا في العربية، منهم أصالة وأنغام وشيرين عبد الوهاب، وفضل شاكر»، مضيفة «بخرج عن شعوري كتير وأنا سايقة العربية، خاصة في مصر، لأن الناس مش بتلتزم بقواعد القيادة، وأنا اتعلمت إن السواقة فن وذوق وأخلاق».

وتابعت رانيا يوسف «معنديش عربية أحلامي، وطول عمري بحلم إن يبقي عندي عربية وخلاص، ومش غاوية عربيات»، مؤكدة «بحب أكون ملتزمة بقواعد المرور جدا».

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