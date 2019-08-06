التضامن: الجمعيات المشاركة بـ حياة كريمة تتطلب خبرات وقدرات خاصة.. فيديو

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة "حياة كريمة"، إن الجمعيات المشاركة في مبادرة حياة كريمة تشارك بتمويل المبادرة بجانب عملية التنفيذ، مشيرا الى انها تتطلب خبرات وقدرات خاصة من أنشطة ومشروعات ومسوح ميدانية والتواصل مع الأسر الأولى بالرعاية بالقرى



وأضاف "هاشم" خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TEN"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، الاثنين، أن كل جمعية تختلف في عدد القرى التي تطورها مشيرا الى أنه تم التوقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جمعية أهلية في المرحلة الأولى من المبادرة.



واستطرد أن الجمعيات الكبيرة في المبادرة تعتمد على بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي الموجودة على أرض الواقع في المناطق الجغرافية التي يتم أنشطة المبادرة فيها.



وأوضح أن هذا الأمر يعتبر فرصة لنقل الخبرات من الجمعيات الكبيرة للجمعيات المحلية الصغيرة.