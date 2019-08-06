ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: الجمعيات المشاركة بـ حياة كريمة تتطلب خبرات وقدرات خاصة.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن سيد
قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة "حياة كريمة"، إن الجمعيات المشاركة في مبادرة حياة كريمة تشارك بتمويل المبادرة بجانب عملية التنفيذ، مشيرا الى انها تتطلب خبرات وقدرات خاصة من أنشطة ومشروعات ومسوح ميدانية والتواصل مع الأسر الأولى بالرعاية بالقرى

وأضاف "هاشم" خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TEN"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، الاثنين، أن كل جمعية تختلف في عدد القرى التي تطورها مشيرا الى أنه تم التوقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جمعية أهلية في المرحلة الأولى من المبادرة.

واستطرد أن الجمعيات الكبيرة في المبادرة تعتمد على بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي الموجودة على أرض الواقع في المناطق الجغرافية التي يتم أنشطة المبادرة فيها.

وأوضح أن هذا الأمر يعتبر فرصة لنقل الخبرات من الجمعيات الكبيرة للجمعيات المحلية الصغيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يوزع سماعات طبية وكراسي متحركة وماكينات حياكة للأكثر احتياجا .. مساعدات للمقبلات على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة

3.6 مليون ألف جنيه مشروعات تنموية وزواج يتيمات بالمنيا

التضامن: مبادرة حياة كريمة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة

ترشيحاتنا

بكت وشنطة الموناليزا.. رحمة حسن تتجول بالعاصمة الفرنسية باريس

الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

محمد بن سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ معهد الاورام

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان

بعد روسيا.. الصين تتوعد أمريكا بسبب نشر صواريخ في آسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور