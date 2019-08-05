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ساهمت بـ بناء ميناء خاص للسفن.. قطر تساعد إيران في خرق عقوبات أمريكا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:36 م
تميم وروحاني
تميم وروحاني
قسم الخارجي
كشف العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، اليوم الاثنين، الدور الذي لعبته قطر في بناء ميناء خاص للسفن، في إيران، فضلا عن التسهيلات التي قدمتها لرجال أعمال من بلاده على الرغم من العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على طهران.

وبحسب التصريحات التي قام بها رضائي، ونشرها موقع العربية، قامت الدوحة بتقديم حزمة من التسهيلات لرجال أعمال إيرانيين بشكل جيد، كما اتفق الطرفان على تعزيز قدرات البلدين.

ويبدو أن قطر تستعين بطهران لتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل البلاد، حيث انها تحاول التعاون بشكل كبير مع إيران وتركيا لمواجهة المقاطعة العربية التي أثرت بشكل مباشر عليها.

وفي وقت سابق أعلنت إيران عقد اجتماع بين وفد قطري وآخر إيراني يومي الأحد والاثنين في طهران.

وأفادت الخارجية الإيرانية أن طهران استضافت الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيرانية وخفر السواحل القطرية وترأس الوفد الإيراني قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي فيما ترأس الوفد القطري المقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية.

ووفقا لمواقع الأخبار الإيرانية، أكد رئيس الوفد القطري أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وإيران.

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