ريهام سعيد تعلق على تصرف محمود العسيلي مع أحد معجبيه.. فيديو

استنكرت الإعلامية ريهام سعيد، تصرف المطرب محمود العسيلي مع أحد معجبيه في إحدى حفلاته ورفض التصوير معه.



وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" قائلة: "شعرت بالضيق عندما رفض المطرب محمود العسيلي التصوير مع أحد المعجبين في إحدى حفلاته".



وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: "جبر الخواطر شيء في منتهى الأهمية، وأنا مبحبش أتصور عندما أكون في حياتي الشخصية لكنى أثناء تواجدي في الشارع لتصوير حلقات برنامجي لن أرفض التصوير مع أحد".



وأكملت الإعلامية ريهام سعيد: "ده واحد دافع فلوس عشان يشوفك وجاي واقف من الساعة 1 الضهر عشان ياخد صورة بيحلم بيها مينفعش تكسر بخاطره".