شاهد.. إليسا تنشر صورة لكلبتها من بيروت.. والجماهير: من حقها تطلع لسانها

نشرت الفانة إليسا صورا لكلبتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "أنا ونجمتى نستمتع ببيروت ليلا".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:



ولسه بتمد لسانها وبتغيظ ــ إيه الجل ده ــ من حقها تطلع لسانها



يُذكر أن أحدث أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية.



