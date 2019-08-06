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منوعات

أثناء حفل موسيقي.. تعرض 4 شباب للطعن خلال 6 ساعات.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:41 ص
مشاجرة في مهرجان
مشاجرة في مهرجان موسيقى بلندن
شريف سيد
تعرض 4 رجال للطعن عقب اندلاع مشاجرة عنيفة في مهرجان موسيقي بالعاصمة البريطانية لندن، خلال 6 ساعات فقط.

تعود الواقعة إلى نشوب مشاجرة عنيفة في مهرجان للموسيقى في لندن، أسفر عن تعرض الشخص الأول البالغ من العمر 24 عاما، وتم نقله في الرابعة مساءا إلى المستشفى، وفي الساعة 6:45 مساءا تعرض شخص أخر للطعن يبلغ من العمر 27 عاما.

وبحلول الساعة 9:38 مساءا أصيب الشخص الثالث بطعن أيضا نقل على إثره إلى المستشفى، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا طعن الرابع وتم نقله إلى المستشفى.

وقال الشرطة البريطانية في بيان لها إن 4 حوادث طعن وقعت في احتفال للموسيقى في موردين بارك، أمس الأحد، وجاري التحقيق من المتسبب في الحوادث.

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