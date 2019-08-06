عائشة بن أحمد: سعيدة بفيلم الفلوس وأنتظر طرحه في دور العرض

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس" الذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة.



وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة سعيدة بخوضها"، وتابعت أنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل.



وكانت عائشة نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".



الفيلم من بطولة الفنان تامر حسنى وعائشة بن أحمد وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام.. ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.