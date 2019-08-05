أوقاف الإسكندرية: 7.3 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن تحقيقها 7 ملايين و398 ألف جنيه حصيلة لبيع صكوك الأضاحي هذا العام، مشيرة إلى أن هذا يعتبر رقما قياسيا بالمقارنة بالأعوام الماضية.



قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، إن جملة ما تم بيعه من صكوك الأضاحي حتى الآن هو ٤١١٠ صكوك، بقيمة 7 ملايين و398 ألف جنيه.



وأشار مدير الدعوة في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، إلى أن المديرية تهدف إلى أن يتجاوز الرقم 9 ملايين جنيه قبل العيد.



كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وفرت صكوك الأضاحي لهذا العام بقيمة 1800 جنيه للصك، بمقر ديوان عام المديرية بشارع فرنسا بالمنشية وبجميع مقرات الإدارات الفرعية وعددها 11 إدارة وبجميع المساجد الكبرى موزعة على أرجاء المحافظة.