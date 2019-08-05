ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: 7.3 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:28 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن تحقيقها 7 ملايين و398 ألف جنيه حصيلة لبيع صكوك الأضاحي هذا العام، مشيرة إلى أن هذا يعتبر رقما قياسيا بالمقارنة بالأعوام الماضية.

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، إن جملة ما تم بيعه من صكوك الأضاحي حتى الآن هو ٤١١٠ صكوك، بقيمة 7 ملايين و398 ألف جنيه.

وأشار مدير الدعوة في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، إلى أن المديرية تهدف إلى أن يتجاوز الرقم 9 ملايين جنيه قبل العيد.

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وفرت صكوك الأضاحي لهذا العام بقيمة 1800 جنيه للصك، بمقر ديوان عام المديرية بشارع فرنسا بالمنشية وبجميع مقرات الإدارات الفرعية وعددها 11 إدارة وبجميع المساجد الكبرى موزعة على أرجاء المحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: 3 ملايين جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

دمياط تعلن عن بدء مشروع صكوك الأضاحي بقيمة 1800 جنيه

الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لـ 26 مليون جنيه

بإجمالي 26 مليون جنيه.. الأوقاف: زيادة بنحو 10 ملايين جنيه في مبيعات صكوك الأضاحي

الأوقاف: القاهرة والإسكندرية الأكثر مبيعا في صكوك الأضاحي

الأوقاف: 30 مليونا و547 ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي

ترشيحاتنا

هواوي تتحدى ترامب وجوجل بمفاجأة في 9 أغسطس

خالد عكاشة: وزارة الداخلية تعاملت باحترافية عالية مع حادث انفجار معهد الاورام

8 نجوم يغيبون عن بيراميدز فى مباراة الاهلى بـ الكأس.. تعرف عليهم

بعد إقالة نجم الزمالك.. مدرب منتخب مصر السابق يقود إف سي مصر في الدوري

الهروب الحقير.. زعيم عصابة يهرب من سجن مرتديا ملابس ابنته

تعليق مثير من ريهام سعيد على انفجار معهد الاورام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان