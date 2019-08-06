التخطيط: نسبة الفقر في محافظات الجمهورية وصلت إلى 32%.. فيديو

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة لديها مؤشرات وإحصائيات بجميع معدلات الفقر في قرى ومدن الجمهورية.



وأشار "كمالى"، خلال حواره مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن نسبة الفقر في محافظات الجمهورية وصلت إلى 32% في إحصائية عام 2017-2018.



وأشار إلى أن الحكومة دائما تتبع الأسلوب العلمي في وضع السياسات الخاصة بالدولة المصرية.



وأوضح نائب وزيرة التخطيط، أن الدراسات التي تقوم بها وزارة التخطيط في معالجة الظواهر تعتمد على الدراسات الكمية القائمة علي الأرقام والحقائق وليس اتجاه معين أو رأي شخصي.

