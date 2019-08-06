رئيس تصديري الغزل والنسيج: تخصيص الأراضي أون لاين للمستثمرين

قال المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، عن لقاء رئيس الوزراء بهم، أمس، إن هناك من 40 إلى 50 شركة قدمت طلبات للحصول على أراضٍ، من أجل إجراء توسعات في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص الأراضي "أون لاين"، حتى لا يكون هناك تلاعب، والموظف الحكومي لن يرى المستثمر.





وأضاف رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ان الهدف هو إعادة ضخ الأموال التى يحصل عليها المستثمرين فى دائرة الصناعة، مشيرا الى أنه من يملك توسعات ودراسة حقيقية للتوسع، ستدبر الدولة له أموالا "كاش" نظير هذه التوسعات.





وأشار رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج إلى أن الشركات ستقدم فى خلال شهرين، كامل مستنداتها، لافتا إلى ان هناك طلبات لهم، وهو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأس المالية، ووعد نائب وزير المالية ورئيس الوزراء بدراستها.



