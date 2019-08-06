برلماني يطالب بتقديم الدعم الكامل لأهالي الشهداء

أكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل بحوث اجتماعية لأسر الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية.



وأضاف "الجهوري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اقتراح إسقاط ديون الشهداء جيد لكنه يتعارض مع فئة من فئات الشهداء وأن هناك اهالي شهداء ليس لديهم ديون متعثرة، واخريين لديهم ديون.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه من الأفضل أن تقوم وزارة التضامن بعمل هذه البحوث الاجتماعية ومساعدة هؤلاء الأسر من توفير وظائف او اضافة معاشات لدعمهم جميعًا دون التفرقة بينهم.



وأكد النائب ضرورة عمل حصر شامل لجميع الشهداء لوجود ديون عليهم من عدمه، وارفاق هذه الاحصائية بالبحث الاجتماعية لمساعدة كل أسرة بالطريقة التي تحتاج إليها.