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أستاذ هندسة طرق يعدد فوائد المونوريل.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور مجدى صلاح استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، إن المونوريل معروف بأنه وسيلة ضمن وسائل النقل الجماعى المعروفة على مستوى العالم مشيرا الى وجود أمثلة منه فى بعض المدن العالمية مثل ديزنى لاند. 

وأضاف صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" أن الصعود والنزول منه فى محطات علوية مشيرا إلى أنه لا يستقطع مساحات كبيرة من شبكة الطرق حيث انه معلق وبالتالى الاستفادة منه لأنه لا يشغل مساحة أرضية. 

وتابع أنه يمكن التحكم فى سرعته حسب نوع الشبكة التى تديره معددا الفوائد العديدة له. 

واستكمل أن الميزة له انه لا يتقاطع مع وسائل النقل السطحى وبالتالى تستطيع تحقيق سرعات عالية. 

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