حوادث وضحايا فى يوم.. انتحار طالبة ثانوي عام تناولت قرص غلة بملوى.. ووفاة سيدة في حريق منزل سكني بقرية شوبر بطنطا

-أمن دمياط يكشف لغز العثور على جثة سيدة بإحدى الترع

-مصاب بـ حريق معهد الاورام يروى اللحظات الأولى للحادث

-ضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدار السلام



لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، عقب وصولها للمستشفى العام، إثر تسمم «الاشتباه في حصولها على قرص حفظ غلال» بملوى جنوب المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «م. م. ر»، 18 سنة، مقيمة بمنطقة الملكية البحرية، بمدينة ملوي طالبة بالثانوية العامة 2019، مصابة بحالة إعياء وتقلصات بالبطن، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها مباشرة، بعد تناول قرص «حفظ الغلال» بطريق الخطأ.



تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق نشب في منزل سكني بقريه شوبر بطنطا أثر حدوث ماس كهربائي.



كما تسبب في اندلاع النيران التي أتت على محتويات الشقه بالكامل واسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة ٣ آخرين .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بحدوث واقعة.



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة ٣ آخرين جراء حادث الحريق الأليم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.



فيما تمكنت مديرية أمن دمياط من كشف هوية الجثة المجهولة التي عثر عليها أهالي مدينة فارسكور ملقاة في مصرع زراعي بجوار كوبري في المدينة.





حيث أسفرت جهود ضباط مباحث قسم شرطة فارسكور برئاسة الرائد محمد المليجى رئيس المباحث عن الكشف عن هوية الجثة والتي تعود إلى سيدة في العقد الثالث من العمر وتدعى ا ت م ،. متزوجة من عامل في إحدى المقاهي في كفر ابوعضمة ويقيمان في قرية الرحامنة.



وأسفرت التحريات الأولية أن "قوادا" متورط في قتلها وتم ضبطه ويدعى ، ف ا ع 38 عام ، باستجوابه ومعرفة أسباب القتل وانتقلت النيابة العامة وضباط الشرطة لموقع الحادث لتمثيل المتهم للجريمة.



وفى سياق متصل قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء من مسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الاورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.



وأضاف إبراهيم البحيري ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أنه عقب التصادم حدث انفجار هائل وتحولت السيارتين لكتلة من النار وتطايرت الشظايا فى كل مكان.



وأكد أنه فى تلك اللحظة لم يدرى بما حوله سوى التخلص والخروج من سيارته التى اشتعلت بها النيران وتطايرت شظايا الزجاج منها فى ذراعه.



وأضاف أنه عقب ذلك تمكن من الخروج من السيارة وتحولت بعدها لكتلة من النيران، وهرول مسرعا فى اتجاه مستشفى القصر العيني لمحاولة إنقاذه وإسعافه.



وأكد أنه أثناء توجهه للمستشفى وحيدا شاهد الرعب والخوف فى عيون الناس بمحيطه والكل يتساءل ماذا حدث ولا أحد يعلم شىء.



وأكد أن الحادث وقع فى لحظات وكان بينه وبين الموت لحظة واحدة وانه اثناء الحريق والانفجار شعر بحالة من الاختناق الشديد نتيجة الحريق والدخان.



وأضاف أن سيارة الأجرة كانت تحمل أشخاصا كثيرة ولم يرَ أحدا يخرج منها عقب الحريق وكذلك الأمر للسيارة الملاكى التى تسببت فى الحادث.



واختتم قائلا:" خرجنا من الموت المحدق بمعجزة من الله من وسط تلك النيران التى تحولت فى ثوان لبؤرة من جهنم".



فيما نجح رجال الأمن بالقاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدار السلام.



تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.



تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل 28 سنه- مُقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية - سبق اتهامه فى قضية "تبديد" ومحكوم عليه فيها بالحبس 3 أشهر).



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (25 جرام لمخدر الحشيش) .



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس والسابق إتهامها فى إحدى القضايا) بدافع السرقة، حيث قام بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه - هاتفه المحمول، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليه واشتراكهما فى الإتجار بالمواد المخدرة باستهداف ربة المنزل أمكن ضبطها.



وبمواجهتها اعترفت باتفاقها مع المتهم على سرقة المجنى عليه ونفت علمها بقتله، وتم بإرشاد المتهم ضبط (مبلغ 150 ألف جنيه -هاتف المجنى عليه - مسدس صوت وعدد 45 طلقة "قام بشرائها بمبلغ 2000 جنيه من متحصلات الواقعة").



كما أرشدت عن مبلغ 36 ألف جنيه لدى أحد الأشخاص مُقيم بالإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله منه على المبلغ لمشاركته فى إحدى المشاريع بالإسكندرية، ونفى علمه بأنه من متحصلات تلك الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.