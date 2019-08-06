الداخلية فى يوم.. استمرار المرحلة الثامنة من كلنا واحد بتخفيضات 30% تزامنا مع قرب العيد.. وضبط تكييفات غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

للقضاء على الإشغالات.. تحرير 2585 مخالفة في حملة لشرطة مرافق الجيزة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات





نسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وتواصلت مع كبار موردي ومستوردي اللحوم "البلدية- المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وإستكمالًا للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضي.





كما عقدت الإدارة -بحسب بيان أمس الاثنين- عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها في (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.





من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.. إلى جانب إستمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك حفاظًا على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.





جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.









كما نجحت مباحث التموين بالجيزة في ضبط أجهزة تكييف مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات قبل ترويجها بأسواق الجيزة.





وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة بقيام هشام. م. ا المدير المسئول عن الشركة الهندسية للتكييف بمنطقة الهرم باستيراد رسالة من صنف ( تكييف ) بكمية كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المرفوضة نهائيًا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقيام المتحرى عنه بطرح تلك الكميات لبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.





باستهداف الشركة المشار إليها تم ضبط مدير الشركة و211 كرتونه بداخلها أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.





بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.





ويوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

فيما شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق علي مستوي كافة الأقسام.





تمت الحملة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين وذلك نظرًا لانتشارهم ما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.





استهدفت الحملة دوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الاثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، مركز العياط.





أسفرت الحملة خلال يوم واحد بمجال المرافق عن ضبط 847 كرسيا متنوعا، 2 غرزة شاى، 44 أوتاد وسلاسل، 64 ترابيزة، 42 ستاند، 16 ثلاجة، 39 طقطوقة ،13 عربة متنوعة، 51 ميزانا، 5 عربة كارو، 53 شمسية ، 16 تروللى ،12 فرشا لبيع الخردوات.





كما تم ضبط 4 سلم خشب، صاروخ كهربائى، 77 قلب شيشة، 14 برويطه ، 76 عرق خشب، 4 ونش ، 16 تابلوه خشب، 5 اعلان بدون ترخيص، 126 سيخ حديد، 3 كنبه، 3 ترك قماش ،2 تنك مياه ، 3 أسطوانة غاز، خلاطه، 185 لوح خشب، فاترينة، 17 برنيكة بلاستيك، 2 شباك سقاله، 4 كوريك ، تنفيذ 3 قرار غلق وتشميع ، 3 لوح صاج، 5 كرتونه سيراميك ، 13 محضر إشغال طريق، 12 إطار سيارة ، 4 برميل صاج، 3 صندوق مياه، 14 قفص خوص ، 4 عشة عشوائية و 25 محضر تنظيم، وبلغ الإجمالي 2585 مخالفة.





تم تحرير محاضر بالواقعة وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.









فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والشركات قاموا بارتكاب 14 واقعة سرقة وبحوزتهم أسلحة نارية.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين آخرهم قضية "سرقة متنوعة") بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبى " كسر القفل- كسر الباب".





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة".. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- مقص حديدى- عتلة حديدية).





بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، واعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط(12 شاشة عرض تليفزيون – 7جهاز كمبيوتر "لاب توب" – 11 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" – 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" -4 ريموت كنترول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وكذا ضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.



