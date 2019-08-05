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فن

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات عن الراحل محمد نوح | نوستالجيا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:50 م
محمد نوح
محمد نوح
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد نوح والذى قدم عددا من الأعمال الهامة فى تاريخ الفن المصرى أبرزها شدي حيلك يا بلد ، حبيبتي يا حبيبتي ، ولا على بالي ، يا عصفورين .

صدى البلد يرصد 6 معلومات عن المطرب محمد نوح.

- تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية .

- بدأ حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل .

- اشتهر بتلحين الموشحات لعدد من الفنانين أبرزهم نجاح سلام ، علي الحجار، محمد الحلو ، محمد ثروت ، عفاف راضي .

- شارك فى بطولة عدد من الأفلام وهى " الزوجة الثانية' و'شباب في العاصفة' و'السيد البلطي".

- قام بإخراج فيلم قصير يحمل اسم ' رحلة العائلة المقدسة'.

- ابنته هى الإعلامية سحر نوح زوجة الإعلامى الرياضى مدحت شلبى .

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