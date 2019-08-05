في ذكرى رحيله .. 6 معلومات عن الراحل محمد نوح | نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد نوح والذى قدم عددا من الأعمال الهامة فى تاريخ الفن المصرى أبرزها شدي حيلك يا بلد ، حبيبتي يا حبيبتي ، ولا على بالي ، يا عصفورين .



صدى البلد يرصد 6 معلومات عن المطرب محمد نوح.



- تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية .



- بدأ حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل .



- اشتهر بتلحين الموشحات لعدد من الفنانين أبرزهم نجاح سلام ، علي الحجار، محمد الحلو ، محمد ثروت ، عفاف راضي .



- شارك فى بطولة عدد من الأفلام وهى " الزوجة الثانية' و'شباب في العاصفة' و'السيد البلطي".



- قام بإخراج فيلم قصير يحمل اسم ' رحلة العائلة المقدسة'.



- ابنته هى الإعلامية سحر نوح زوجة الإعلامى الرياضى مدحت شلبى .