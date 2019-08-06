اغتنم.. آيتان حرص الرسول على الدعاء بهما

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو الله تعالى بآيتين قرآنيتين بين الركن اليماني والحجر الأسود وعند مقام إبراهيم –عليه السلام- في الحج والعمرة.





وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأتى باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، واستلم الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه، فرمل صلى الله عليه وسلم حتى عاد إليه ثلاثًا.





وتابع: والرمل: هو إسراع المشي مع تقارب الخُطى –ومشى أربعًا على هينة، فعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ «إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ: يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ». أخرجه البخاري.





وأضاف أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله بين الركن اليماني والحجر الأسود بقوله تعالى: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» الآية 201 من سورة البقرة، وذلك في كل شوط، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ قوله تعالى: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» الآية 125 من سورة البقرة.





واستطرد: ورفع صوته يسمع الناس وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وقرأ في الركعة الأولى (الفاتحة والإخلاص )، وفي الثانية (الفاتحة والكافرون)، ثم ذهب إلى ماء زمزم فشرب منها، وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.



