تستهدف زعزعة أمن الوطن.. رئيس جامعة حلوان يدين حادث انفجار معهد الاورام

تقدم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص التعازى لأسر ضحايا انفجار معهد الاورام والذي أسفر عن مصرع ٢٠ وإصابة ٤٧.



وأكد "نجم"، فى بيان اليوم، أن الحادثة تمس جميع المصريين وتستهدف زعزعة أمن الوطن إلا أنها لن تنال من ثقه المصريين في جيشهم وقيادتهم السياسية، داعيا "المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بالرحمة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".



وأعلنت الجامعة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة ولقوات الجيش والشرطة الباسلة خلال حربهم المقدسة فى مواجهة الإرهاب دفاعا عن الوطن و حفاظا على سلامة أراضيه، متمنيًة ان يحفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء وضرر.