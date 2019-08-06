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برلمان

برلمانية تطالب بتكريم أهالي الشهداء في المناسبات الرسمية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:00 ص
شهداء الوطن
شهداء الوطن
حسن رضوان
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من حق الشهداء على مصر أن تقدم لهم الدعم الكامل في جميع الأمور، مطالبًا بضرورة عمل حصر شامل لكل أسرة شهيد وإسقاط الديون القائمة عليها نهائيًا.

وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك لجان متخصصة في عمل احصائيات متعلقة بالظروف المعيشية للشهداء، لابد من تفعيل هذه الجان ليتم دعم أهالي الشهداء الذين لقوا مصرعهم أثر العمليات الارهابية .

واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى ضرورة معاملة هؤلاء الشهداء معاملة الغارمات وسداد دينهم أمر واجب على الدولة.

وشددت النائبة على ضرورة تتجه الدولة إلى الاهتمام بأسر الشهداء وسد احتياجاتهم، إضافة إلى تكريمهم في المناسبات الرسمية.

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