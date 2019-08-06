الأزهر يكشف عن أحب عمل إلى الله في هذه الأيام يغفل عنه الكثيرون

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا وحثنا على الحرص والمداومة على صالح الأعمال خاصة في الأيام المباركة كأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.



وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أداء الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وخارجها، وإن كانت العشر من ذي الحجة لفضلها ينبغي لها اجتهاد في الطاعة، وحرص على أداء الصلاة على وقتها في جماعة.



ودلل بما قال الله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.



واستشهد بما أخرجه البخاري، عَنْ عَبْدِ اللّه بن مَسْعُودٍ -رضي اللّه تعالى عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ-: أَي الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللّه؟ قال: « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ ؟، قال: «بِرُّ الْوالِدَيْنِ »، قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ ؟ قال: « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللّه».

