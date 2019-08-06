ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يكشف عن أحب عمل إلى الله في هذه الأيام يغفل عنه الكثيرون

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:10 ص
العشر الأوائل من
العشر الأوائل من ذي الحجة أحب الأعمال
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا وحثنا على الحرص والمداومة على صالح الأعمال خاصة في الأيام المباركة كأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أداء الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وخارجها، وإن كانت العشر من ذي الحجة لفضلها ينبغي لها اجتهاد في الطاعة، وحرص على أداء الصلاة على وقتها في جماعة.

ودلل بما قال الله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

واستشهد بما أخرجه البخاري، عَنْ عَبْدِ اللّه بن مَسْعُودٍ -رضي اللّه تعالى عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ-: أَي الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللّه؟ قال: « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ ؟، قال: «بِرُّ الْوالِدَيْنِ »، قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ ؟ قال: « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللّه».

ترشيحاتنا

الكويت ترحل مصريا هاربا من أحكام جنائية

مستقبل وطن: سرعة كشف أجهزة الأمن جريمة انفجار معهد الاورام أوقف مؤامرات الطابور الخامس

انفجار معهد الاورام.. الحزن يخيم على البرلمان بعد الحادث.. عبد العال ناعيا الضحايا.. يعكس خسة الإرهاب.. وحسب الله: كلنا مشروع شهيد

قائد سعودي: سماء مكة المكرمة محمية من أي أهداف عسكرية معادية

اليوم.. بدء حجز تذاكر مباراة النادي الاهلي وفريق اطلع بره بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

التموين: حذف الملايين من البطاقات.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور