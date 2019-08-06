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محافظات

شمال سيناء تبحث عن وسائل للقضاء على الكلاب الضالة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:47 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
احمد صالح
تسعي محافظة شمال سيناء لتوفير وسائل للتخلص من الكلاب الضالة التي باتت تهدد المواطنين في شوارع العاصمة العريش خاصة السيدات والاطفال، وأصبحت تمثل صداعا في راس المحافظة.

وقد بحث اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المشكلة مع الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بعد تعدد شكاوي المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع خشية تعرض المواطنين الي عقر الكلاب.

وقال الدكتور حسن البيك ان الملة تمكنت من القضاء علي 1033 كلب فقط رغم وجود مئات الكلاب كثير في مختلف شوارع المدينة.

وأكد علي أنه في الفترات السابقة كانت عملية مواجهة ظاهرة الكلاب تتم باستخدام الخرطوش الي جانب المبيدات بينما الان يتم الاعتماد علي المبيدات فقط بسبب الأوضاع الامنية في المنطقة. وذلك بإلقاء المبيد علي أكوام القمامة حيث تتواجد الكلاب.

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