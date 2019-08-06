شمال سيناء تبحث عن وسائل للقضاء على الكلاب الضالة

تسعي محافظة شمال سيناء لتوفير وسائل للتخلص من الكلاب الضالة التي باتت تهدد المواطنين في شوارع العاصمة العريش خاصة السيدات والاطفال، وأصبحت تمثل صداعا في راس المحافظة.





وقد بحث اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المشكلة مع الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بعد تعدد شكاوي المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع خشية تعرض المواطنين الي عقر الكلاب.





وقال الدكتور حسن البيك ان الملة تمكنت من القضاء علي 1033 كلب فقط رغم وجود مئات الكلاب كثير في مختلف شوارع المدينة.



