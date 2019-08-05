اخبار الحوادث.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام.. ومصاب يروي تفاصيل الحادث

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد الاخبار عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية.. من أبرزها:
*انتحار طالبة ثانوي عام تناولت قرص غلة بملوى
لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، عقب وصولها للمستشفى العام، إثر تسمم «الاشتباه في حصولها على قرص حفظ غلال» بملوى جنوب المنيا.
*أعمال خسيسة لا تزيد الشعب إلا تماسكا.. قضايا الدولة تنعى ضحايا انفجار معهد الأورام
أدان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل.
قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء بمسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الأورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.
*انتحار طالبة ثانوي عام تناولت قرص غلة بملوى
لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، عقب وصولها للمستشفى العام، إثر تسمم «الاشتباه في حصولها على قرص حفظ غلال» بملوى جنوب المنيا.
*أعمال خسيسة لا تزيد الشعب إلا تماسكا.. قضايا الدولة تنعى ضحايا انفجار معهد الأورام
أدان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل.
*حركة حسم .. ذراع الإخوان الإرهابية التى اغتالت المصريين.. وخبير أمني: الجماعة تستخدم التخريب والدمار لإثبات وجودها
تعتبر حركة حسم الإرهابية الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية التى تستغلها الجماعة فى ارتكاب وتنفيذ الجرائم الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاء.
تعتبر حركة حسم الإرهابية الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية التى تستغلها الجماعة فى ارتكاب وتنفيذ الجرائم الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاء.
*السم القاتل.. المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بالسلام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لحام بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لحام بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.
*شاهد.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام
أعلنت وزارة الداخلية أنه بعد فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
أعلنت وزارة الداخلية أنه بعد فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
*الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام
أعلنت وزارة الداخلية أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
أعلنت وزارة الداخلية أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
*مصاب في حادث حريق معهد الأورام لـ صدى البلد: شاهدت الموت بعيني وشظايا الزجاج التهمت جسدي وسيارة أجرة كانت تحمل أشخاصا تفحمت ولم يخرج منها أحد
شهدت منطقة كورنيش النيل أمام معهد الأورام بالمنيل، حالة من الهلع والذعر بعد انفجار سيارة كانت تسير عكس الاتجاه إثر اصطدامها بعدد من السيارات.
شهدت منطقة كورنيش النيل أمام معهد الأورام بالمنيل، حالة من الهلع والذعر بعد انفجار سيارة كانت تسير عكس الاتجاه إثر اصطدامها بعدد من السيارات.
قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء بمسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الأورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.