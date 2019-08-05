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تعليم

اتحاد الجامعات العربية يدين حادث انفجار معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:31 م
الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية
كريم عاطف
أدان الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالقاهرة مساء أمس الأحد الذي استشهد على اثره عدد من المواطنين وأصيب آخرون.

كما قدم عمرو سلامة التعازي للدولة المصرية وأسر الشهداء متمنيا من المولي أن يتغمدهم بواسع رحمته و داعيا المولي عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين .

وأكد سلامة ان هذا الحادث الارهابي الجبان يدل على خسة هذه الجماعات الإرهابية التي لا دين لها ولا وطن، تلك الجماعات التي احلت ما حرمه الله عز وجل.

وشدد على ان ما حدث بالامس لن يزيدنا إلا إصرارا على دحر هذا الارهاب الأسود واقتلاعه من جذوره.

كما اكد عمرو عزت سلامة دعمه الكامل للدولة المصرية وأجهزتها، معبرا عن ثقته التامة بأن الدولة المصرية ستنتصر على الإرهاب الاسود وداعميه ومموليه في القريب العاجل.

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