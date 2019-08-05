على ربيع يغازل جمهور مسرح مصر بهذه الطريقة.. شاهد

نشر الفنان على ربيع فيديو كوميدى من مسرحية مسرح مصر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"



وعلق على ربيع على الفيديو "قائلا" بتعرف تاكل إزاز".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:



ــ عاش ــ ما أنا لسه واكل والله ــ نفسنا نشوفك فى مسرح مصر ــ والله العظيم ما فيه في بطني مكان لإزازة



يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، المسلسل الكوميدى "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركه فى العمل الفنانة صابرين والفنان صلاح عبد الله والفنان كريم عفيفى

