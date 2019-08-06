الرقابة المالية: إجراءات لتفعيل الصكوك للمنافسة عالميا

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك اجراءات تقوم بها الهيئة للبدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق العالمي.



وأضاف في تصريحات له، أن الهيئة قامت فعليا بإصدار دليل استرشادي للصكوك محدد به أنواعها و شروط وقواعد قيدها، فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر و ما جرى تعديله على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .



أشار إلي حرص الهيئة على تقديم الدليل والتي تتضمن وجود البيانات الرئيسية وحقوق والتزامات شركة التصكيك وبيانات كاملة عن الجهة المستفيدة من اسمها وغرضها ورأس مالها واصدارات الصكوك السابقة، وبيان بالمساهمين الرئيسين بها والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والقوائم المالية عن 3 سنوات سابقة مع تقرير مراقب الحسابات، وتوقعات بالأداء المالى للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار، بالاضافة لعدم إغفال تضمين بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشروط وأحكام الإصدار، ووصف للمشروع محل التمويل بحصيلة اصدار الصكوك متضمنه عرض لأهم ما جاء بدراسة الجدوى عن المشروع او النشاط الذى يمول حصيلة الصكوك وبيانات الاكتتاب من القيمة الاسمية للصك وسعر الاكتتاب والحد الأدنى والأقصى للاكتتاب واسلوب تخصيصها

