ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الثلاثاء 6-8-2019

ما هو حظك اليوم وتوقعات الأبراج لك 6-8-2019 مع عالمي الابراج والفلك ؟ وماذا يخبئ لك برجك اليوم الثلاثاء وفقا لموقع الأبراج .



عزيزي القارئ.. نود أن نحيطك علمـًا ان هذا للتسلية والترفيه..



حظك اليوم برج الجوزاء

مهنيًا: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

عاطفيًا: التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.



حظك اليوم برج السرطان

مهنيًا: تستجد مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان، لكنك تتمكن من التخلص منها بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفيًا: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلًا عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

صحيًا: الصداع المتكرّر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.



حظك اليوم برج الأسد

مهنيًا: إذا واجهتك مشكلات مستجدة مع الزملاء في العمل، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيدًا من الجهد لتجاوز العقبات.

عاطفيًا: يخضعك الشريك لاختبار قاس في حقيقة المشاعر، وخصوصًا بعد تلقيه أخبارًا عن نيتك في تركه بصورة مفاجئة.

صحيًا: استغل الطقس الجميل إذا كنت تقيم في منطقة جبلية للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.



حظك اليوم برج العذراء

مهنيًا: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقًا.

عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصًا أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة.

صحيًا: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها.



حظك اليوم برج الميزان

مهنيًا: تجد نفسك متفوقًا على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدمًا في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.

عاطفيًا: الإمكانات التي تمتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه تكون تحذيرًا للمصطادين في الماء العكر.

صحيًا: خفف من تسرعك هذا اليوم، فهو قد يتسبب بوقوعك في مأزق يوتر أعصابك.



حظك اليوم برج العقرب

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أزمة طارئة تستجد في مجال عملك، يليها حالة من الإرباك والتحفّظ والعودة الى الذات والعلاقات غير المتكافئة.

عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.

صحيًا: تنزعج لسماع خبر يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جدًا.



حظك اليوم برج القوس

عزيزي برج القوس، استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا.



حظك اليوم برج الجدي

عزيزي برج الجدي، سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقاؤك المقربون أو زملاؤك بالعمل المساعدة والعون.



حظك اليوم برج الدلو

عزيزي برج الدلو، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسانا وترحابا حارا من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.



حظك اليوم برج الحوت

عزيزي برج الحوت، يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستؤثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.