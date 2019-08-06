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حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و36 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:10 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
أحمد مهدي - عمرو خليفة
تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة .. وتتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5128 مخالفة مرورية متنوعة و36 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط (5128) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2109) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
و فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (36) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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