ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و36 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة .. وتتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5128 مخالفة مرورية متنوعة و36 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة



أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط (5128) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2109) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

و فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (36) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.