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ماليا وعاطفيا ومهنيا حظك اليوم الثلاثاء 6 -8-2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتلهف العديد من الأشخاص على متابعة حظهم اليوم لمتابعة الأبراج ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات برج الجوزاء اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .

توقعات برج الحوزاء مهنيًا:
يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

توقعات برج الجوزاء عاطفيًا:
التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

توقعات برج الجوزاء صحيًا:
الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.

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