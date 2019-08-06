شرطة النقل والمواصلات تشن حملات وتتحقق نتائج ايجابية

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، وإستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال إستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



أسفرت الجهود خلال شهر يوليو 2019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (9) تشكيلات عصابية، ضموا (20) متهم، إرتكبوا (9) وقائع متنوعة، و (57) قضية (سرقات، نشل، و (15) قضية، أموال عامة متنوعة، و ضبط (81) قضية مخدرات، و (62) قضية سلاح أبيض .



كما تم تنفيذ (7375) حكم قضائى (46 حكم جنائى – 7329 حكم جنح ، وضبط (265) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، وضبط (20) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، ,ضبط (37) قضية (أحداث- تسول- آداب عامة، و ضبط (17463) غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة.



فيما تم ضبط (4098) مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، وضبط (2048) بائع بدون ترخيص،و ضبط (14) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، وغلق (80) معبر غير قانونى.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

