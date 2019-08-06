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حوادث

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تشن حملات وتتحقق نتائج إيجابية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:09 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يوليو 2019 حملات أمنية لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يوليو 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات..من بينها الآتى:-
ففى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تأمين تنفيذ إزالة ( 118 ) حالة متنوعةـ وإلغاء تخصيص وسحب (9) وحدات، وغلق وتشميع (239) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

كما تم إيقاف ( 208) أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص، وضبط (23) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط (222) مخالفات مبانى لشروط التخصيص، و ضبط ( 304 ) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط (217) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

يما تم إزالة ورفع ( 525 ) مخالفة فورية، و ضبط ( 64 ) واقعة فض أختام، وضبط (100) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال البحث الجنائى : 85 سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية، ورفع عدادات، وضبط (31) قضية إتلاف مال عام، وضبط (2) قضية تزوير، و ضبط (2) قضية تموين، وضبط (4) قضايا سرقة مواد محجرية.

وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (74) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (43) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. حيال كل واقعةٍ على حدى.

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