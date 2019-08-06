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مهنيا وماليا وعاطفيا توقعات برج السرطان الثلاثاء 6-8-2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ،وفقا لما قدمة موقع الأبراج .


توقعات برج السرطان مهنيًا:
تستجد مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان، لكنك تتمكن من التخلص منها بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

توقعات برج السرطان عاطفيًا:
امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلًا عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

توقعات برج السرطان صحيًا:
الصداع المتكرّر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.

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