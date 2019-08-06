مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات عن ضبط (6) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (931) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.





فيما أسفرت جهود وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (743) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).





كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (4307) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.





وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (36) قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضية واحدة.



