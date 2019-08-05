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تقرير سرى.. كوريا الشمالية استولت على 2 مليار دولار في هجمات إلكترونية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:31 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
رويترز
أظهر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية استولت على ما يقدر بملياري دولار لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل التي تطورها باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق وبالغة التعقيد مكنتها من سرقة بنوك والسطو على تحويلات للعملات الرقمية.

وأضاف التقرير الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون الالتزام بالعقوبات على مدى ستة أشهر لرفعه للجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن أن بيونجيانج "واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية لكنها لم تجر اختبارا نوويا ولا اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات".

ولم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق على التقرير الذي رفع للجنة مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وقال الخبراء إن كوريا الشمالية "استخدمت الفضاء الإلكتروني لشن هجمات بالغة التعقيد لسرقة أموال من مؤسسات مالية ومن عمليات تحويل للعملات الرقمية لتحقيق دخل" ولغسل الأموال المسروقة أيضا.

وأضاف التقرير : "العناصر التي تعمل لصالح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الإنترنت، والكثير منهم يعمل بتوجيهات من جهاز المخابرات العسكرية، جمعوا المبالغ لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل وتقدر المبالغ الإجمالية حتى الآن بما يصل إلى ملياري دولار أمريكي".

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه رغم الجهود الدبلوماسية الجارية مع كوريا الشمالية إلا أن التحقيقات أظهرت انتهاكات مستمرة" لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير "على سبيل المثال واصلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاك العقوبات من خلال عمليات نقل للبضائع غير القانونية من سفينة لأخرى وشراء سلع متعلقة بأسلحة الدمار الشامل وسلع فاخرة".

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