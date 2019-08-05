موسوعة وصف مصر ضمن إهداء وزارة الثقافة للبطريركية المرقسية بالإسكندرية

كلف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وفدا من الهيئة لتسليم البطريركية المرقسية بالإسكندرية مكتبة تحوي ثلاثة آلاف كتاب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة وعلى قائمة الإصدارات موسوعة وصف مصر التي أعادت طباعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وكانت وزارة الثقافة أهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة من إصدارات الوزارة خلال افتتاحها معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية الأسبوع الماضي ووجهت عبدالدايم أن يتم تسليم المكتبة خلال أسبوع أي قبل إنتهاء فترة المعرض.



وقابلت الكنيسة الإهداء بمزيد من الترحيب والسعادة وقدموا كل الشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على مجهوداتها ودورها المتميز والملموس من خلال المعارض التي تجوب أنحاء البلاد.