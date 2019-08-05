التخطيط: مبادرات الرئيس السيسي في الصحة تعالج الفقر.. فيديو

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة لديها خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات.



أشار "كمالي"، خلال حواره مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الدولة نفذت استمارات بالقرى الأكثر فقرا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عامي 2017-2018.



أكد أن المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي فى مجال الصحة تعالج أسباب الفقر، مؤكدا أن الدولة لديها اهتمام بالعنصر البشرى لكونه قوام التنمية.



أوضح نائب وزيرة التخطيط، أن الذين يحصلون علي العدم وهم غير مستحقيه سبب لزيادة نسبة الفقر، لافتا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية يساعد على محاربة الفقر، ومحافظات الصعيد الأكثر فقرا، وتأهيل البنية التحتية للمحافظات يساعد على جذب الاستثمارات .



