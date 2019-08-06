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تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يختتمون امتحانات الدور الثاني 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يصل اليوم الثلاثاء، ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي 2018/2019 ، إلى المحطة الاخيرة.

ويختتم طلاب الدبلومات الفنية اليوم امتحانات الدور الثاني ، التي كانت انطلقت رسميًا يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الثاني ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة، علي أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، و ستعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.

وقد تقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2019 بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و42379 طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و 70752 طالب/طالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

وعقدت الامتحانات في 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 لجنة للتعليم الصناعي، و117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري، و31 لجنة للتعليم الفندقي.

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