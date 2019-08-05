مستشار وزير التموين: رغيف الخبز بـ 5 قروش ولا نية لزيادة سعره

قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إنه لا نية لزيادة سعر رغيف الخبز عن 5 قروش؛ منوها إلى أن 70 مليون مواطن يحصلون على 3 ونصف مليار رغيف خبز يوميا.



وأضاف مدكور خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الوزارة تواجه دائما عددا من الشكاوى من المخابر ويتم التعامل معها على الفور.



أكد مدكور أنه سوف يتم إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ في بداية شهر سبتمبر؛ موضحا أن الوزارة متوقفة منذ 10 سنوات عن إضافة المواليد.



وأشار مدكور؛ أن المتقدمين للإضافة إلي البطاقات التموينية حوالي 5 ملايين؛ موضحا أن الأولوية في الإضافة للأكثر فقرا؛ بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.