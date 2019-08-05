ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التموين: رغيف الخبز بـ 5 قروش ولا نية لزيادة سعره

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:30 م
رغيف الخبز بـ 5 قروش
رغيف الخبز بـ 5 قروش
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ إنه لا نية لزيادة سعر رغيف الخبز عن 5 قروش؛ منوها إلى أن 70 مليون مواطن يحصلون على 3 ونصف مليار رغيف خبز يوميا.

وأضاف مدكور خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الوزارة تواجه دائما عددا من الشكاوى من المخابر ويتم التعامل معها على الفور.

أكد مدكور أنه سوف يتم إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؛ في بداية شهر سبتمبر؛ موضحا أن الوزارة متوقفة منذ 10 سنوات عن إضافة المواليد.

وأشار مدكور؛ أن المتقدمين للإضافة إلي البطاقات التموينية حوالي 5 ملايين؛ موضحا أن الأولوية في الإضافة للأكثر فقرا؛ بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب باستدعاء الحكومة لتوضيح حقيقة تقليص حصة المواطن من الخبز

التموين تكشف حقيقة وقف صرف الخبز بـ البطاقات.. فيديو

5 شرائح.. التموين تكشف عن استبعاد فئتين من منظومة الدعم نهائيا قريبا

أول سبتمبر.. إضافة 5 ملايين طفل على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

شرف كبير.. عماد النحاس يكشف أسماء 5 مدربين يقبل العمل معهم في منتخب مصر

تعليق مثير من ريهام سعيد على انفجار معهد الاورام.. فيديو

ريهام سعيد: بعد الطلاق جالي اكتئاب ووزنى زاد 45 كيلو.. فيديو

ندمان .. طلب غريب من عادل إمام لـ محمد أبو داود يوم وفاة مصطفى متولي.. تفاصيل

بـ تي شيرت أبيض .. رمضان صبحي مع تامر حسني في أحدث ظهور لهما

اخبار الحوادث.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام.. ومصاب يروي تفاصيل الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان