ضحايا العمليات الإرهابية.. مطالب برلمانية بإسقاط ديون شهداء الوطن.. ونواب: إجراء حصر لدعمهم ضرورة.. وتوفير فرص عمل ومعاشات

لو كانو عايشين كانوا سدوها.. برلماني يطالب بإسقاط ديون الشهداء

اقتصادية النواب تطالب بتقديم الدعم الكامل لأهالي الشهداء

برلمانية تطالب بتكريم أهالي الشهداء بالمناسبات العامة





دارت مجموعة من المطالب التي تنادي بإسقاط ديون الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية وقابل أعضاء البرلمان هذه المطالب بتأييد كبير، حيث اكدوا لـ"صدي البلد"، أن من واجب الدولة على الشهداء دعمهم وإسقاط ديونهم وعمل بحوث اجتماعية لبيان حالتهم وسد احتياجاتهم.





كما أكدوا أيضا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم من خلال عمل إحصائية لبيان ديونهم وسدادها، إضافة إلى تكريمهم في المناسبات العامة.





في البداية أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب على ضرورة إسقاط الديون الخاصة بضحايا العمليات الإرهابية، معقبًا:" لو كانوا عايشين لحد دلوقتي كانوا سددوا دينهم".





وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الاسرة التي فقدت أعز ماتملك من شباب و فتيات وغيرهم من السيدات والرجال واصبحت ظروفها الاقتصادية في حالة متعثرة.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم لأهالي هؤلاء الشهداء الأبطال وتقديم الخدمات اللازمة لهم.





ولفت النائب إلى أن الدولة المصري بتقدم الرعاية والأمن والأمان للاجئين من من الخارج بدون مقابل، وتابع قائلا:" شهداء الوطن أولى بالرعاية والدعم".





فيما أكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل بحوث اجتماعية لأسر الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية.





وأضاف "الجهوري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اقتراح إسقاط ديون الشهداء جيد ولكنه يتعارض مع فئة من فئات الشهداء حيث أن هناك اهالي شهداء ليس لديهم ديون متعثرة، واخريين لديهم ديون.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه من الأفضل أن تقوم وزارة التضامن بعمل هذه البحوث الاجتماعية ومساعدة هؤلاء الأسر من توفير وظائف او اضافة معاشات لدعمهم جميعًا دون التفرقة بينهم.





وأكد النائب على ضرورة عمل حصر شامل لجميع الشهداء لوجود ديون عليهم من عدمه، وارفاق هذه الاحصائية بالبحث الاجتماعية لمساعدة كل أسرة بالطريقة التي تحتاج إليها.





كما قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من حق الشهداء على مصر أن تقدم لهم الدعم الكامل في جميع الأمور، مطالبًا بضرورة عمل حصر شامل لكل أسرة شهيد وأسقاط الديون القائمة عليها نهائيًا.





وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك لجان متخصصة في عمل احصائيات متعلقة بالظروف المعيشية للشهداء، لابد من تفعيل هذه الجان ليتم دعم أهالي الشهداء الذين لقوا مصرعهم أثر العمليات الارهابية .





واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى ضرورة معاملة هؤلاء الشهداء معاملة الغارمات وسداد دينهم أمر واجب على الدولة.



