كريستال بالاس يضم جاري كاهيل من تشيلسي حتى 2021.. رسميا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي عن نجاحه في التعاقد مع اللاعب جاري كاهيل بعقد يمتد حتى صيف 2021 ، والذي غادر تشيلسي خلال الصيف الجاري بعد سبع سنوات ونصف قضاها مدافعًا عن ألوان قميص النادي اللندني.



ويرغب كاهيل في المشاركة أساسيًا وهو ما دعاه إلى الرحيل عن صفوف بطل الدوري الأوروبي خلال الصيف الجاري.



ومثّل كاهيل منتخب إنجلترا في 61 مباراة، كما ظهر في 516 مباراة مع الأندية، من بينها 349 مباراة في البريميرليج.



وعقب روي هودسون مدرب الفريق على انتقال كاهيل إلى كريستال بالاس قائلًا:"سعيد بانضمام اللاعب إلينا، إنه لاعب كرة قدم رائع، لديه خبرات دولية كبيرة وفي البريميرليج أيضًا"