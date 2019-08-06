ضبط 30 قطعة سلاح ناري و125 قضية مخدرات وتنفيذ 42 ألف حكم قضائي متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة، لضبط أعمال البلطجة والخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :





فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (30 قطعة سلاح نارى بحوزة 29 متهمًا).. وذلك على النحو التالى: 3 بنادق آلية، و(3) بنادق خرطوش، و(3) طبنجات، و(21) فرد محلى، و(34) طلقة مختلفة الأعيرة، و(4) خزينة، و(166) قطعة سلاح أبيض.





وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42408) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (126) حكم جناية، و(11726) حكم حبس جزئى ، و(2041) حكم حبس مستأنف، و (23101) حكم غرامة، و (5414) حكم مخالفة.





وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (125) قضية مخدرات بحوزة (133) متهما، ضُبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,581 كيلوجراما)، و كمية من مخدر البانجو وزنت (4,550 كيلوجراما)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (868 جراما)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جراما)، وعدد (2204) قرصا مخدرا.









و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (37) متهما.





و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث سرقة متنوع.





و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (379) دراجة نارية مخالفة.





و فى مجال فحص السائقين: فحص (123) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (15) منهم .





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26973) مخالفة مرورية متنوعة، (623) مخالفة مرافق متنوعة.





و فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.



