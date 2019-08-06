الصناعات الكيماوية: تنسيق مع المالية لحصر الشركات الراغبة في تخصيم متأخرات الضرائب



أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،أنه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبة فى تخصيم مستحقاتها المتأخرة الضريبية من المساندة التصديرية من التزاماتها طرف مصلحة الضرائب بوزارة المالية .



واضاف في تصريحات له، أنه تم إعداد قائمة من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة " المالية" بها للبدء الفورى فى تفعيل هذه الآلية للسداد والتى تم إقرارها والموافقة عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن غالبية الشركات ليست عليها متأخرات ضريبية حيث قامت بسداد ما عليها من ضرائب حتى نهاية يونيه 2019.



وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر البدء فى عمليات التسوية فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدأ فى صرف متأخرات عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.

