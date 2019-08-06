إزالة 50 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة 50 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمركزي ههيا وأبوكبير.





واضاف المحافظ أنه تم إزالة 31 حالة تعدي بمساحة 2 فدان و11 قيراطا و17 سهما بناحية مركز أبوكبير وإزالة عدد 19 حالة تعد بمساحة 1215 مترا أرض مباني بناحية مركز ههيا وذلك ضمن فاعليات الموجة الـ (13) لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (زراعية -مباني)واستردادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة جميع أبناء المحافظة.





أكد "غراب"، استمرار حملات ازالة التعديات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية لتنفيذ جميع قرارات الازالة المستهدفة خلال الموجة الـ (13) دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بكل قوة وحزم .



