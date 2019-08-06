الاتصالات: التحول الرقمي يحل مشكلات مجتمعية

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات والتحول الرقمى والتنمية الادارية ان التحول الرقمى هو التعامل بدون اوراق .



واضاف العطار فى حواره لبرنامج "هنا العاصمة " ان التحول الرقمى يحل مشكلات مجتمعية من خلاله مثل وصول الدعم لمستحقيه بالاضافة الى العدالة الناجزة وايضا انشاء الشركات سريعا.



تابع: ان التحول الرقمى سيفيد الدولة لفهم طبيعة المواطنين وبالتالى تساعد صانع السياسات على التنبؤ بالقادم ومساعدته على صنع القرار .



واستكمل ان التحول الرقمى يقدم خدمات فى اكثر من مجال ويتم رفع الاداء الادارى داخل دولاب العمل من أجل ان تكون سياسات الحكومة مركزة على محورية المواطن .

