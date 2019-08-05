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كن على حذر.. التموين: أمران يعرضان المواطن لـ الحذف من الدعم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:44 م
التموين
التموين
عبد الخالق صلاح
حذر الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لنظم المعلومات؛ الأشخاص الذين يوجد باسمهم اكثر من سيارة لدى المرور؛ موضحا أنهم سيحرمون من الدعم .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن البعض يسجل باسمه أكثر من عداد كهرباء؛ ما يجعل استهلاكه أمام الدولة مترفعا فيتم حرمانه؛ مطالبا المواطنين بتوفيق أوضاعهم حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال إنه يتم تحذير المواطنين من خلال البون الذي يصرف من الخبز؛ مؤكدا أنه يتم إعداد قاعدة بيانات لوصول الدعم إلى مستحقيه؛ حتى يتم البدء في إضافة 5 ملايين من المواليد الجدد.

وتابع مدكور؛ أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: «امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد على 1000 وات».

وأوضح أن كل موظف حكومي يحصل على مرتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه؛ سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.

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