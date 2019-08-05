الاتصالات: بورسعيد بها مقومات نجاح التحول الرقمى.. فيديو

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات والتحول الرقمى والتنمية الإدارية أن التركيز فى هذه الفترة على كيفية تقديم الخدمة وعلى سبيل المثال فى مكاتب التوثيق كانت تستغرق 360 دقيقة تم تغيير العملية فى خطوتين فقط والجزء الذى يتم العمل فيه بأن تحتاج فقط إلى خدمة واحدة .



وأضاف العطار فى حواره لبرنامج "هنا العاصمة " أنه من المتاح حاليا 18 خدمة فى منظومة التحول الرقمى مشيرا إلى أنه يتم تغيير الموظف والمواطن للتعامل مع المنظومة الجديدة ويجب إثبات جدارة المنظومة قبل استخدامها.



وتابع أن استخدام المنظومة فى محافظة بورسعيد لديه مقومات النجاح بشكل كبير للغاية من حيث كل الجوانب وعند النزول لمحافظات أخرى ستكون هناك أوضاع مختلفة.



واستكمل أن النشر سيكون بحرص فى المحافظات الأخرى نظرا لمواجهة تعقيدات أكثر مشيرا إلى أنه يجب أن تثبت المنظومة جدارتها قبل أن تصل لأماكن أخرى.



