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بعد حصد لقب أفريقيا.. لاعبو منتخب مصر للناشئين كرة السلة: أردنا اكتساح البطولة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:14 ص
منتخب مصر لناشئي
منتخب مصر لناشئي كرة السلة
هاني حسين
قال عمر محمد جابر لاعب منتخب مصر للناشئين في كرة السلة والحاصلين على كأس أفريقيا، أنه كان يمارس رياضة كرة القدم والسلة والسباحة منذ الصغر ولكنه تخصص في كرة السلة، مضيفا:" يمكن تعويض فارق الطول بالقوة والسرعة داخل الملعب".

ومن جانبه قال علي أحمد وحيد لاعب منتخب مصر للناشئين في كرة السلة، في تصريحات تليفزيونية، إنه منذ اليوم الأول في البطولة أردنا اكتساح البطولة ومصر كانت مرشحة للفوز ببطولة كأس أفريقيا مع منتخب مالي.

وتابع بلال محمد عبدالمطلب لاعب منتخب مصر للناشئين في كرة السلة،: " أردنا تحقيق المركز الأول في البطولة منذ اليوم الأول".

وأكمل أحمد ياسر ريحان لاعب منتخب مصر للناشئين في كرة السلة، :" الروح المتواجدة بين اللاعبين كانت جيدة وذلك ظهر في أداء اللاعبين خلال البطولة".

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