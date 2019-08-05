الاستفزاز مستمر .. كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجهولي الهوية

أكد رؤساء الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولين من ساحلها الشرقي.



ونشرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أن هذا الإطلاق هو الرابع من نوعه في الأسابيع الأخيرة.



وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الصواريخ الكورية الشمالية أطلقت من مقاطعة هوانجهاي الجنوبية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



