نقابة البترول تنعى شهداء حادث معهد الأورام الإرهابي

نعى المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران نائب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء الأحد، بالقرب من معهد الأورام في منطقة المنيل.



وصرح هيثم زاد الدين، المتحدث الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين بالبترول، بأن المكتب التنفيذي للنقابة وجميع اللجان النقابية بالشركات أعربوا عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.