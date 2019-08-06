مختار نوح: الإرهاب في مصر بيطلع في الروح وحلهم الوحيد الأحداث المنفردة

قال المحامي مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أسلوب عمل جماعة الإخوان الإرهابية يعتمد علي التفجيرات طبقا للاعترافات التي جاءت على لسان المتهمين في عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.



وأضاف "نوح"، خلال تصريحات تلفزيونية: «كنا متوقعين حادث أكبر من حادث تفجير معهد الأورام، علشان الإرهاب بيطلع في الروح في مصر، والحل الوحيد أمامهم الأحداث المنفردة».



وتابع: «الإخوان دخلت في الصورة، وعملوا تنظيمات مسلحة بتمويل وتشجيع من المنظمات الدولية»، لافتا: «كنا متوقعين أحداث مثل هذا، وهناك تنظيمات تتظاهر بغير ما تخفيه».



وأشار: «اللي عمل الحادثة أحد التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية»، موضحا: «أسلوب عمل الجماعة الإخوانية تعمد علي التفجيرات وهي اعترافات وردت على لسان المتهمين في عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وهي عملية الذئاب المنفردة».



وأردف: «جاء في توقيت وموعد غير المخطط له، الحادث جات عفوي، والضحايا غير مقصودين»، مؤكدا: «التفجير جاء بنتائج سلبية ولم يحقق الأهداف المطلوبة التي كانوا يردون أن يفخروا بها دوليا».

